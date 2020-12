De Jong kiest njoggen oare spilers yn basis Cambuur foar bekerduel tsjin Go Ahead

Go Ahead Eagles is ien fan de twa tsjinstanners dêr't Cambuur dit seizoen fan ferlear. De Deventenaren spilen doe tige ferdigenjend, mar skoarden wol twa kear en wûnen mei 2-0. Tiid foar revâns soene je sizze, hielendal om't Go Ahead doe mei ferdigenjend fuotbal wûn. Mar dat gefoel libbet net by De Jong. "Dat is in kar fan harren trainer. It is elts syn goed rjocht. Ik soe it net sa dwaan. Mar ik ha gjin revânsgefoelens."

Allinne Stanley Akoy ûntbrekt tsjin Go Ahead. Delano Ladan sit wer by de seleksje. Hy komt werom fan de blessuere dy't er oprûn yn de earste bekerronde, by de wedstriid tsjin RKC Waalwijk.