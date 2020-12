Drachtster dosint emosjoneel nei tankberjocht learlingen

Lesjaan yn tiden fan corona kin tige dreech wêze. Ek dosint Nederlânsk Conrad Berghoef fan ROC Friese Poort yn Drachten hie grutte muoite mei it online lesjaan. Lokkich foar him, kin er mei in goed gefoel de Krystfakânsje yn, want syn learlingen hiene in ferrassing foar him.