Noch gjin plan fan oanpak foar oerlêst troch damherten by Nijhoarne

Neffens Fokkinga koene de leden fan de faunabehearsienheid it net iens wurde oer it plan. Dat is nedich, omdat yn de Fryske faunabehearsienheden wurke wurdt op basis fan unanimiteit.

CDA-steatelid Attje Meekma frege de provinsje al de ôfrûne simmer om in part fan de deimen ôf te sjitten, omdat de groeiende populaasje foar hieltyd mear problemen soarget. Pleatslik belang fan Ald- en Nijhoarne fregen de ôfrûne simmer omtinken foar it groeiende tal ferkearsûngelokken mei deimen. Ek waarden geregeld tunen fan bewenners kealfretten troch deimen.

Meekma is fernuvere dat der oan de ein fan it jachtseizoen noch neat oan it probleem dien is. Ek fynt se dat de provinsje better kommunisearje moat mei de pleatslik belang oer de provinsjale oanpak.

Gau feroaring

Deputearre Fokkinga sei ta dat de provinsje der op oantrune sil dat der begjin takom jier gau in faunabehearsplan komt foar de deimen by Ald- en Nijhoarne. Ek sil de provinsje de bewenners fan it gebiet aktyf ynformearje oer de ûntwikkelings.

Steatelid Menno Brouwer fan de Partij voor de Dieren frege de deputearre om ek te sjen nei oare oplossings as it mooglik ôfsjitten fan deimen. Troch it meitsjen fan corridors nei natuergebieten yn de omjouwing kin neffens him ek befoardere wurde dat de deimen oer in grutter gebiet ferspraat wurde en dêrtroch foar minder oerlêst soargje yn Ald- en Nijhoarne.