Grutte ravaazje by ôfbrânde boatebouwer yn Heech

It bedriuw bout elektryske boaten en der lizze in soad akku's yn it gebou. Dy akku's binne gefaarlik en kinne lang yn 'e brân stean. Der moat in spesjale takelwein komme om de ravaazje op te romjen, dan pas kinne de akku's útmakke wurde.

Fan it bedriuw is net folle mear oer as in swart geramte. Neistlizzende bedriuwen ha beheinde skea oprûn. Yn it pân flak njonken De Stille Boot sit in touspesjalist en it is de brânwacht slagge om dat gebou te rêden. De brânwacht hat der mei man en macht oan wurke om dat pân te behâlden. Mooglik hat it wol wetterskea oprûn.

Oer de oarsaak fan de brân is noch neat bekend. Dêr kin op it stuit noch gjin ûndersyk nei dien wurde. Fanwege de brân is de stroom yn it gebiet om it boatebedriuw hinne ôfsletten.