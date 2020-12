Gjin bon mear efter de rutewisker yn Ljouwert

De parkearwachters notearje de oertrêding allinnich noch mar yn de kompjûter. Wa't ferkeard parkeard hat of net betelle hat, krijt dan letter in brief thús mei de oertrêding en it bedrach dat betelle wurde moat.

De parkearwachters dogge wol in kaartsje efter de rutewisker, mar dêr stiet allinnich in standert tekst op. De gemeente jout as ferklearring dat administraasje op strjitte dêrmei makliker en flugger wurdt.