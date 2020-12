Provinsjehûs wurdt ljochtbeaken yn tsjustere dagen foar de Krysttiid

Oan de ein fan it jier stekke minsken gauris in ljochtsje oan foar immen dêr't se oan tinke. It jier 2020 wie net in maklik jier, en fandêr dat de provinsje graach in ljocht oanstekke wol foar elk dy't in stikje stipe brûke kin. It moat in symboal fan ljocht en hope wêze.

De ljochtshow is dizze wike alle jûnen te sjen, fan sân oere oant njoggen oere.