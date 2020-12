Kabinet skerpet regels foar winkels oan; HEMA tongersdei wer ticht

Winkelketen Blokker ûndersiket de mooglikheden om in eigen besoarchtsjinst op te setten. Meiwurkers fan it bedriuw soene dêrby ynset wurde kinne as koeriers.

No't de measte fysike winkels twongen ticht binne om de oplôging fan it oantal coronabesmettings tsjin te gean, sille de online oankeapen by winkelketens allinnich mar tanimme. Om eventuele fertragings troch oerbelêsting by pakketbesoargers as PostNL of DHL tsjin te gean, ferkent Blokker in eigen Blokker Express.

It idee stiet noch yn 'e berneskuon dus in soad is noch ûndúdlik, seit in wurdfierster fan Blokker-memmekonsern Mirage Retail. "Maar we hebben ruim 400 winkels en in principe zijn we in staat om onze mensen in vaste dienst hiervoor te vragen."