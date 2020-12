Kabinet: Action en Wibra dochs net iepen | Warskôging foar nep-meiwurkers GGD

De goed 400 winkels fan Action yn Nederlân iepenje fan woansdeitemiddei ôf wer de doarren foar klanten. Ek de Wibra wol op itselde momint iepen. Klanten kinne by de budzjetketens allinnich telâne foar produkten dy't as essinsjeel beskôge wurde, sa as skjinmakmiddels, hygiëneprodukten en itensguod. Alle oare produkten sille ôfskerme wurde.

Action seit dochs iepen te meien nettsjinsteande de moandei ôfkundige lockdown, om't sa'n 40 prosint fan de omset behelle wurdt mei essinsjele artikels. De oerheid hantearret in grins fan 30 prosint omset út bygelyks itensguod, húskepapier en sjippe.

It fakbûn FNV is der kritysk oer dat in soad winkels dochs wer iepengean, wylst it oantal coronabesmettingen bot tanimt. Neffens bestjoerder Linda Vermeulen krijt it FNV in soad berjochten fan winkelmeiwurkers dy't harren soargen meitsje oer de sûnenssituaasje. "Maar winkelketens gaan nu gewoon door zoals ze al deden", zegt Vermeulen. "De grootste zorg is het coronavirus. We zouden met z'n allen maatregelen nemen om het virus achter ons te laten."

Polityk lieder Lodewijk Asscher fan de PvdA wol opheldering fan it kabinet oer de situaasje: