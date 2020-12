Coronanijs fan 16 desimber: 221 nije besmettings | Kabinet skerpet regels foar winkels oan

It is foar blommisten tastien om foarearst oant de krystdagen guod te ferkeapjen. De winkels sels moatte ticht, mar foar de winkels is it tastien om in kreamke del te setten. Dêrmei is neffens brancheferiening Vereniging Bloemist Winkeliers, de lobby foar in grut part slagge.

Op Rijksoverheid.nl stiet spesifyk fermeld dat winkels in blommeferkeap in bûtenpresintaasje ynfolje mei. Op basis fan dy ynfo meie je derfan útgean dat bûten de winkel in ferkeap- en ôfrekkenpunt ynrjochte wurde mei, sa seit de VBW. It ôfheljen fan produkten, is allinnich tastien op bestelling. Besoarging bliuwt ek mooglik.