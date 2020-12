"Hillichferklearring Titus Brandsma mooglik yn febrewaris al"

Titus Brandsma is yn 1985 al sillich ferklearre troch Paus Johannes Paulus II. Under oare foar syn ferset tsjin it nazisme yn de Twadde Wrâldoarloch en syn martelderskip. Brandsma kaam yn 1942 om it libben yn konsintraasjekamp Dachau.

Der is no in wichtige stap set foar de hillichferklearring. Dat hat te krijen mei de 'wûnderlike' genêzing fan Michael Driscoll, in karmelyt út Florida. De man hie in agressive foarm fan kanker, mar waard wer better. Nei eigen sizzen, neidat er bidden hie ta Titus Brandsma.

In team fan fiif ûnôfhinklike katolike dokters hat no fêststeld dat de genêzing medysk sjoen ûnferklearber is.