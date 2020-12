Keunstners bestride iensumens yn Ljouwert mei ferhalen oer de leafde

Bewenners is frege nei in ferhaal fan harren oer de leafde. Dizze ferhalen binne opnommen en der is in podcast fan makke. Der komt fan alles foarby: oer hûn Lasse of oer de leafde foar Jiddyske muzyk. Hjir wurdt dan in ferske oer makke. "In een liedje kun je het verhaal weer op een andere manier terughoren, dat gaat recht naar het hart toe. Kunst is in staat mensen op een andere manier bij hun gevoel te brengen. We willen ze opnieuw de energie van het leven laten voelen", fertelt keunstner CP Berbée.

Singer-songwriter Sarah Söteman makket de ferskes en dêr wurdt in cd fan makke. Se fynt it alle kearen wer spannend om har ferske hearre te litten. "Vooral omdat het liedje speciaal voor iemand bedoeld is. Ik raak snel ontroerd als ik zie dat het degene raakt. Op zo'n moment moet ik goed mijn best doen om door te blijven spelen. Ik vind dit mooi en heel dankbaar", seit Sötemann.