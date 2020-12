Foarsitter melkfeehâldersfakbûn NMV wol hurdere oanpak guozzen

De Raad van State waard frege om sa gau mooglik in ynhâldlike rjochtsaak te belizzen oer de provinsjale natuerbeskermingsferoardering. Dêryn is regele dat by in beskerme guozzegebiet yn in strook greide fan 150 meter breed gjin guozzen ferjage wurde meie.

Neffens Wiegersma, dy't by Rinsumageast buorket, kin hy dêrtroch gjin guozzen ferjeie op sa'n 6 oant 7 bunder greide. De feroardering moat neffens him fan tafel, omdat dy yn striid wêze soe mei lânlike wet- en regeljouwing.

Mieningen ferdield

De provinsje jout 10 miljoen euro út foar guozzeskea, mar dat soe net genôch wêze. Der soe folle mear skea wêze dy't no net fergoede wurdt. Oer dy skea binne de mieningen ferdield. Ut in earder ûndersyk yn opdracht fan de provinsje, útfierd troch ekologysk advysburo Altenburg & Wymenga mei fûgelûndersikers fan Sovon Vogelonderzoek, docht bliken dat tsjin de tiid dat de earste sneed fan it lân helle wurdt, de measte skea troch guozzen al wersteld is. De skeataksaasjes soene te betiid komme.

Dat der neffens Wiegersma en fauna-adviseur Van Kempen no fjouwer kear safolle winterguozzen wêze soenen, fernuveret Romke Kleefstra fan Sovon Vogelonderzoek yn Fryslân. "Ik ha gjin idee wêr't sy dy sifers fuorthelje", seit er. Neffens him doocht der neat fan. De reproduksje fan guon guozzesoarten rint bygelyks werom en de pauguozzen binne hieltiten koarter yn Fryslân.