Fries brûkte wurd fan it jier yn maart al

Dijkstra, dy't wennet yn Beetstersweach, hie it op 28 maart al oer de 'anderhalvemetereconomie', de wize fan libjen nei de coronakrisis. "Heel dubbel dat nu 'anderhalvemetersamenleving' het woord van het jaar is", seit er. "Dit is, zeker na gisteravond, niet de mooiste tijd in ons bestaan. Dit woord heeft in maart flink wat krantenkoppen gehaald."

De oardelmeterekonomy of -mienskip, beide wurden steane neffens Dijkstra symboal foar hoe't we dit jier belibbe ha. "We wisten direct al dat het woord aan zou slaan, want dat was toen echt de praktijk. Dat het in de Van Dale zou belanden, dat hadden we niet zien aankomen."

Leaver hielendal net

Leafst hie Dijkstra hân dat it wurd noait ûntstien wêze soe. "Dit woord niet in ons vocabulaire en dat we dit allemaal niet mee hadden gemaakt, dat had iedereen veel liever gehad."

Nei de nije maatregels dy't premier Rutte moandei oankundige, krije in soad ûndernimmers in hurde klap, seit Dijkstra. "We hadden niet verwacht en niet gehoopt dat het zo ver moest komen." Hy begrypt it wol: "Met alle besmettingen kan er niet anders gehandeld worden."

Undernimmers helpe

Dijkstra hopet wol dat elkenien de ûndernimmers wat stipet. "We moeten solidair zijn met allerlei regelingen. Veel ondernemers waren klaar voor de mooiste weken van het jaar, die heel veel goed hadden kunnen maken. We moeten kijken hoe we ze kunnen helpen, door op een andere manier producten van ze af te nemen."