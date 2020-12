Telefoan stiet readgleon by hotels

Neist de annulearringen wiene der ek in protte klanten dy't ynformaasje woene oer de nije situaasje, wêrnei't se besleaten de boeking stean te litten. Dat fernuvere eigener Herman Schreuder tige, want hy hie in werhelling fan maart ferwachte. Doe waarden manmachtich keamers annulearre.

Swiere tiden

Dochs hat it hotel mei sa'n 82 keamers it swier. Sa gie it personielsbestân fan 130 werom nei 100 sûnt maart, en is de besetting net heech genôch om finansjeel kyt te spyljen.

"Wij hadden tijdens de persconferentie een team van medewerkers klaar staan om de eerste vragen en reactie op te vangen", seit direkteur Herman Schreuder fan PostPlaza. "Daar bleek eigenlijk gelijk al uit dat er een hoop onduidelijk is. Duidelijk is dat we open mogen blijven."