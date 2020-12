Smoardrok by slachterij yn stil Surhústerfean

Mar by de slachterij is noch genôch te dwaan. "It is foar ús de drokste tiid fan it jier, wy sitte de hiele wike yn de rolladen en krystpakketten. Wy moatte it fan dizze tiid hawwe. Der wurkje tsien man by ús, plus Aukje en ik sels. En no hawwe wy noch wat ekstra help fan freonen en famylje."

Unwissichheid is dreech

De Haan besiket de coronamaatregels sa goed as mooglik te folgjen. "Net te folle minsken yn de winkel, mûlkapkes op en ôfstân hâlde. Mei de krystdagen ha we ek in spesjaal pick-up-plak om de drokte te sprieden. Mar it bliuwt dreech, benammen de ûnwissens. Je witte net wat de gefolgen binne as in meiwurker it krije soe. It is al moannen it petear fan de dei."

In gelok wie dat de slachter tafallich al dwaande wie mei it opsetten fan in webshop. "Dat hat in grutte ympuls krigen. Ik bin wol bliid dat wy iten by de kwetsbere minsken bringe kinne."

Posityf bliuwe

Dat besykje se by Van der Lijn no ek. "Tsja, de winkel is dicht. Dus we proberen het nu online, maar dat is toch anders. De winkel hangt nu vol. We gaan zien hoe het komt. Het is even niet anders, maar we moeten positief blijven. Hopelijk werken deze maatregelen en kunnen we daarna weer los." En der binne altyd guon dy't it noch dreger ha: "Hier naast mij zit Kolkzicht, een horecagelegenheid. Die zijn al sinds 15 oktober dicht. Laten we hopen dat het over vijf weken weer kan."