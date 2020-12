Smoordruk bij de slager in stil Surhuisterveen

Maar bij de slager is nog genoeg te doen. "Het is voor ons de drukste tijd van het jaar, we zitten de hele week in de rollades en kerstpakketten. We moeten het van deze tijd hebben. Er werken tien man bij ons, plus Auke en ik zelf. En nu hebben we nog wat extra hulp van vrienden en familie."

Onzekerheid lastig

De Haan probeert de coronamaatregelen zo goed mogelijk te volgen. "Niet teveel mensen in de winkel, mondkapjes op en afstand houden. Met de kerstdagen hebben we ook een speciale pick-up-plek om de drukte te spreiden. Maar het blijft lastig, met name de onzekerheid. Je weet niet wat de gevolgen zijn als een medewerker het zou krijgen. Het is al maanden het gesprek van de dag."

Een geluk was dat de slager toevallig al bezig was met het opzetten van een webshop. "Dat heeft een grote impuls gekregen. Ik ben wel blij dat we nu eten bij de kwetsbare mensen kunnen brengen."

Positief blijven

Dat proberen ze nu bij Van der Lijn ook. "Tsja, de winkel is dicht. Dus we proberen het nu online, maar dat is toch anders. De winkel hangt nu vol. We gaan zien hoe het komt. Het is even niet anders, maar we moeten positief blijven. Hopelijk werken deze maatregelen en kunnen we daarna weer los." En er zijn altijd mensen die het nog moeilijker hebben: "Hier naast mij zit Kolkzicht, een horecagelegenheid. Die zijn al sinds 15 oktober dicht. Laten we hopen dat het over vijf weken weer kan."