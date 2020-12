FIDEO: In jonge Totilas, berne en foarme yn Broeksterwâld

It earder tophynder Totilas is dea. Totilas, berne en foarme yn Broeksterwâld, wurdt sjoen as it bêste dressuerhynder ea. Mei dressuerruter Edward Gal pakte er de grutste prizen. Letter kocht in Dútske eigener Totilas oer. Woansdei waard er net goed. Totilas waard noch operearre, mar hy hat it net oprêden. Totilas is 20 jier wurden.

Jan en Anna Schuil ha Totilas grut makke, hy wie al op hiel jonge leeftiid in fenomeen: