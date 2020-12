Boargemaster Jannewietske de Vries fan Súdwest-Fryslân hat tiisdei in drugspân yn Snits foar trije moanne sletten. Ut plysjeûndersyk die bliken dat de bewenner yn harddrugs hannele. By in ynfal waard hast 18 gram kokaïne, 3 gram himp en in stroomstjitwapen fûn.