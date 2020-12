De hannel yn stikstofrjochten begjint sneon yn Fryslân

De lânbousektor is kritysk oer it ekstern saldearjen, omdat it risiko bestiet dat partijen mei mear jild stikstofromte opkeapje. De provinsje sil dêrom alle stikstoftransaksjes goed folgje om der foar te soargjen dat der 'gjin gekke dingen' barre.

De provinsje Fryslân soe earst yn oktober in beslút nimme oer it ekstern saldearjen, mar stelde dat doe út omdat de Twadde Keamer noch prate moast oer de stikstofwet fan minister Schouten fan lânbou. No't de Twadde Keamer grien ljocht jûn hat, fynt de provinsje it in goed momint om ek yn Fryslân it ekstern saldearjen ta te stean.