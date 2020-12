115 nije besmettingen yn Fryslân, leechste yn oardel wike

De measte besmettingen binne de ôfrûne 24 oeren op 'e nij fêststeld yn de gemeente Súdwest-Fryslân (30). Dêrnei komme Ljouwert (18) en Dantumadiel (13).

Yn Fryslân is it ôfrûne etmiel is stjergefal as gefolch fan corona meld, in ynwenner fan Súdwest-Fryslân. En in ynwenner fan Dantumadiel is opnaam yn it sikehûs.

Lanlik ek flinke delgong

Lanlik binne der 6.682 besmettingen fêststeld. Dat binne ek in stik minder as moandei, doe wiene it der 8.489.