A32-ôfrit nei sintrum fan It Hearrenfean healjier ticht nei jannewaris

Yn novimber is al úteinset mei wurk oan it fiadukt by de K.R. Poststrjitte, dat fjouwer meter breder wurdt. Dêrtroch is der romte foar in nije ynfoechstripe foar ferkear yn 'e rjochting fan Ljouwert. Ferkear út it sintrum fan It Hearrenfean wei kin yn de nije situaasje fuort rjochts de sneldyk op ride.

Heerenveen Beter Bereikbaar

It wurk falt allegearre yn it projekt Heerenveen Beter Bereikbaar, fan gemeente Hearrenfean, provinsje Fryslân en Rykswettersteat. It projekt moat de oerlêst en ferkearsdrokte oanpakke. Op de webside fan Heerenveen Beter Bereikbaar is mear ynformaasje te finen.