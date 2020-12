Nij skip Rederij Doeksen foar it earst nei Flylân

De nije fearboaten fan Doeksen wurde letter yn gebrûk nommen as pland. It oarspronlike plan wie dat de boaten yn 2018 farre koenen. De twa nije fearboaten rûnen wetterskea op doe't se fan Fjetnam nei Nederlân fearen. Ek april 2020 as nije datum foar it yn de feart nimme fan de boaten waard net helle. It hat tiid koste om de problemen op te lossen en der wie noch folle mear tiid nedich foar de ôfbou fan de katamarans.

Untwerpburo Vripack út Snits tekene foar it ûntwerp fan it ynterieur en it eksterieur. De nije skippen binne foarsjoen fan tapassingen dy't de skippen suniger en skjinner meitsje moatte.