Miljoeneferlies foar SC Hearrenfean: coronakrisis rekket klup hurd

Besunigingen

Yn novimber hat SC Hearrenfean in besunigingsronde trochfierd troch tsien wurknimmers dien te jaan. Troch dizze twongen ûntslaggen hat de klup in heal miljoen euro besparre oan de útjeftekant. Ek it spilersbudzjet, it bedrach dat beskikber is foar de salarissen fan de spilers, is mei in heal miljoen euro nei ûnderen brocht.

Boppedat is de direksje noch altyd yn petear oer de stadionhier. SC Hearrenfean betellet Sportstad Heerenveen elts jier 2,2 miljoen euro eksklusyf ûnderhâld. SC Hearrenfean wol dat bedrach mei ien miljoen euro ferleegje.

Ynvestearings

SC Hearrenfean hat net allinnich mar besunigingen trochfierd, der is ek ynvestearre. Sa binne der nije fideoskermen en in nije lûdsynstallaasje kaam. Ek is der ynvestearre yn in nij tagongskontrôlesysteem en twa trainingsfjlden op it kompleks Skoatterwâld binne ferfongen.