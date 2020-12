Bûtenpleats De Slotpleats yn Bakkefean siket pachter foar 'griene hoareka'

Neffens Jan Willem Zwart wie Bakkefean eartiids in pleisterplak, in plak dêr't minsken in tuskenstop makken om te rêsten. "Yn it earste plak is Bakkefean eins in hichtepunt yn dizze omkriten. Hjir efter rûn in hiele moaie dyk, de Beakendyk, ik neam dy wolris de A7 fan de midsiuwen."

"Der wie in protte warberens yn Bakkefean, út Grinslân, Drinte en Fryslân wei. De Slotpleats sa't dy no bestiet, is yn 1818 boud, wit Zwart te fertellen. "It gebou is no fan Natuurmonumenten. Sy hawwe der yn 1997 in teehûs fan makke. Wy binne no op syk nei in nije ûndernimmer."

Griene hoareka

De nije pachter sil ûnder it mom fan 'griene hoareka' te wurk gean. "Dat is foar ús ek tige spannend", sa seit Zwart. "Want wat is dat no krekt? Wy geane op syk nei produkten út ús eigen regio, je besykje je enerzjy oan te passen, je sjogge kritysk nei wa't je nedich hawwe."

Sa kin der by in lunch bygelyks sinesappelsop servearre wurde, mar dat moat faak fan fier komme. In grienere opsje soe wêze om sop te meitsjen fan it fruit út de fruithôf fan de bûtenpleats, of fan de appels fan in bedriuw út de omkriten. "Dat je je bewust binne fan hokfoar produkten dat je oanbiedzje", sa omskriuwt Zwart it konsept.