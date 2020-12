Ynienen de lêste skoaldei: "Ik wie in bytsje lilk"

"We hopen dat iedereen wel met een fijn gevoel naar huis gaat," seit Van Vliet. Dochs fielt it wol nuver foar har. "Ik had er niet op gerekend dat het vandaag de laatste dag zou zijn met z'n allen in de klas. We moesten wel even schakelen, maar gelukkig hadden we wat ervaring van de vorige keer en weten we een beetje wat er gebeuren moet. Maar de rest van de week nemen we wel de tijd om het thuisonderwijs op poten te zetten." Tiisdei krije de learlingen al de boeken mei nei hûs.

"Soms wolle je eefkes mei-inoar wêze"

Ek foar de bern rint it allegearre ynienen oars as oars. In famke yn de klasse seit: "Ik fyn it wol wat nuver dat it no de lêste dei foar de krystfakânsje is. Oars is dat altyd op freed, no is it ynienen op tiisdei." Sy fynt it net noflik dat sy no fiif wiken thús sitte moat. "Ik fyn it net leuk, want dan kinne je ek fiif wiken je freonen net sjen. En dat is hiel stom, want soms wolle je ek wol eefkes mei-inoar wêze. Dan ferfeel je je ek wolris thús."

"Ik wie in bytsje lilk"

In jonkje yn de klasse fûn it benammen hiel stom: "Ik wie in bytsje lilk. Ik fûn it yrritant. Ik woe eins de telefyzje stikken slaan, mar sa slim wie it no ek wer net. Mar ik fûn it gewoan hiel stom."

In oare learling jout oan dat it thús folgjen fan de les ek wol wer foardielen hat. "Ik fyn it wol in bytsje nuver, mar thúswurkje is ek wol wer ris noflik. Allinne is it spitich dat ik mei myn bruorke sit. It fielt wol hiel nuver dat tiisdei ynienen de lêste skoaldei fan it jier is."