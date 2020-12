Veiligheidsregio-kampanje 'DOchITgewoan': wat meie jongelju wól?

Foar de kampanje binne fiif jongelju op posters te sjen mei in hobby of talint: in fisker, fuotbaltrainer, in bestjoerder fan in trekker, in bakster en in studinte dy't har keamer oppimpt. Dizze posters binne de kommende tiid yn de provinsje te finen. Op de webside Dochitgewoan kinne jongelju harren coronaferhalen en -foto's kwyt.

Gjin 'opgeheven vingertje'

Veiligheidsregio Fryslân wol mei DOchITgewoan in positive boadskip jaan, en net allinne in 'opgeheven vingertje' sjen litte. De kampansje is opset yn gearwurking mei gemeenten, skoallen, jongelju en soarchorganisaasjes.