Wachttiid teststrjitten rint wer op | Drokte yn sikehûzen komt noch

As it Europeesk Genêsmiddeleburo it earste coronafaksin moandei goedkart en de Europeeske Kommmisje foar de krystdagen grien ljocht jout, kin it coronafaksin Pfizer al rap op de Europeeske merk talitten wurde. Dat betsjut net dat der fierder gjin heakken en eagen binne, seit Anne-Marie van Elsacker, arts-mikrobiolooch by it medysk laboratoarium Izore yn Ljouwert. Mar sy hopet wol dat der aanst in nije faze oanbrekt yn dizze coronatiid.

"In potentie zouden we iets eerder kunnen beginnen met vaccinatie," seit Van Elsacker. "Maar ik weet niet in hoeverre de organisaties ook echt die versnelling kunnen geven, dus het is lastig om de effecten in te schatten. Bovendien moet het vaccin bij -70 graden bewaard worden, dus ook logistiek heeft het de nodige haken en ogen. Ik weet niet hoever men is met de voorbereiding."

Dêrom is sy noch foarsichtich, de goedkarring foar Pfizer moat der earst wêze. "En hopelijk komen er ook andere vaccins, want alleen dit is onvoldoende. Maar er begint wel een andere fase. Ik hoop in de komende maanden een kentering te zien, een effect van ons handelen. Eindelijk wat zicht op dat het een keer stopt."