Hema bliuwt iepen foar reekwoarst, taart en babyguod

It coronafirus hat yn de earste weach grutte ympakt hân op de soarch yn Nederlân: troch útstel fan parten fan de sikehûssoarch yn de earste coronawech sille minstens 50.000 sûne libbensjierren ferlern gean. Dat stelt it RIVM yn it rapport 'Impact van de eerste COVID-19-golf op de reguliere zorg en gezondheid' dat it RIVM yn opdracht fan it ministearje fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport publisearre hat.

"Veel patiënten kregen met uitstel van afspraken en behandelingen te maken. Ook werd een deel van de afspraken afgezegd door patiënten zelf, uit angst om besmet te worden of om de zorg niet te willen belasten", seit it RIVM. It is foar it earst dat de effekten fan de minder levere soarch op de sûnens ynskat is.

Ekstra behannelings

In sûn libbensjier kin sawol troch betide stjerte as troch fermindere kwaliteit fan libben ferlern gean, leit it RIVM út. "In de schatting van minimaal 50.000 verloren gezonde levensjaren is het aandeel van verminderde kwaliteit van leven relatief groot en het aandeel van vroegtijdig overlijden kleiner. Een deel van het gezondheidsverlies hoeft niet permanent verloren te gaan als de komende jaren extra behandelingen kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor zal wel een grote inspanning van zorgmedewerkers nodig zijn."