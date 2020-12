EMA beslút 21 desimber oer talitten Pfizer

De nije coronamaatregelen kinne foar betizing soargje by de selsstannige ûndernimmers fan de Primera-winkels. In protte fan dy winkels hawwe in pakketpunt fan PostNL yn 'e winkel. Sy meie noch wol iepen bliuwe om pakjes te ferstjoeren of yn ûntfangst te nimmen, mar der is betizing oer oft se ek noch dingen ferkeapje meie.

"Mensen mogen wel hun tabak, oudejaarsloten en tijdschriften bij de supermarkten kopen, maar niet in onze winkels, terwijl we wel open mogen blijven. We weten dat iedereen spreekt voor zijn eigen parochie. Maar nu komen mensen dan in onze winkels een pakje halen en gaan daarna naar de overkant om in de supermarkt sigaretten te kopen. Dat is toch niet te verkopen en dat leidt ook tot veel onduidelijkheid. Als wij wel tabak en loten mogen verkopen, zouden we juist ook de supermarkten kunnen ontlasten. Daar is het al druk genoeg", sa seit in wurdfierder fan Primera.

Primera hat tegearre mei de brânsjorganisaasje opheldering frege by it ministearje fan Ekonomyske Saken, en hat oant dy tiid ûndernimmers it advys jûn om net iepen te gean.