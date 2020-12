Coronanijs fan 15 desimber: Takom wike mear dúdlikheid oer faksinaasjes

It kabinet sil begjin jannewaris dochs sjen oft de basisskoallen earder wer iepen kinne as 18 jannewaris. Dat docht it op oantrúnjen fan de Twadde Keamer. In soad partijen ha der problemen mei dat it basisûnderwiis sa lang ticht is. Dat hat grutte gefolgen foar kwetsbere learlingen, dy kinne net goed oerwei mei ûnderwiis op ôfstân.

Premier Rutte is weromhâldend. Om basisskoallen op 11 jannewaris wer iepen te dwaan, moat it beslút op 3 jannewaris falle. "En dan weet je nog maar heel weinig", sei er. Uteinlik sei er ta dat it kabinet der dochs nei sjen sil mei de jierwiksel. "Ik zeg geen keihard nee, maar ik wil ook geen valse verwachtingen wekken. Word niet boos als het uiteindelijk niet blijkt te kunnen."