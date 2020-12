Stjerrensbegelieding yn Fryslân ûnder druk troch tekoart oan frijwilligers

Yn Noardeast-Fryslân hawwe se gjin hospice mear. Minsken binne yn de lêste dagen fan har libben it leafste thús, sa seit koördinator Ankie van der Veen. Dat hat konsekwinsjes foar it oantal oanfragen. Dat lei de ôfrûne jierren sa rûn de fyftich, no dit jier binne dat der 65. Dat jout oan dat it ferlet fan de help grut is.

Neffens projektlieders Van der Veen en Lysbeth Vellinga binne op dit stuit minimaal tsien ekstra frijwilligers nedich. Fan de 25 reguliere frijwilligers binne in soad fanwege de pandemy net ynsetber, omdat se sels ek ta de kwetsbere sûnensgroep hearre. Boppedat is it foar de frijwilligers wol hiel dreech om oan alle beheiningen, lykas oardel meter ôfstân, te foldwaan by it fersoargjen fan de terminale kliïnten.

Ferplichte test

"Wy kinne dus absolút net riskearje dat in kliïnt corona hat", seit Van der Veen. By twifel wurdt de pasjinten dêrom earst ferplicht in test ôfnommen. "Sa is it bygelyks foarkaam dat in man mei longkanker om help frege, mar dat nei testen bliken die dat hy corona hie. Hoewol't dizze man dus yn it lêste stadium fan syn libben is en ferlet hat fan soarch en oandacht, hawwe wy dochs gjin help biede kind. Dat is hiel wrang."