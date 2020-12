In tredde fan hoareka-ûndernimmers yn Fryslân hoecht minder hier te beteljen

Neffens Corné van der Erve fan de Koninklijke Horeca Nederland ôfdieling Fryslân is it goed nijs dat AB InBev syn ferantwurdlikheid nimt. "Ongeveer een derde fan alle horeca-ondernemers in Fryslân is aangesloten bij AbInBeV. Een kwart van de huur is tenminste iets."

AB InBev is sels gjin eigener fan de pannen mar ferhiert de gebouwen. Yn april en maaie hat AB InBev ek al de hier fan ûndernimmers skrast dy't in pân by de brouwerij hiere. De brouwer kundiget ek oan bier fergees te ferfangen foar farsk bier. De stipe komt boppe-op de oare stipemaatregels dy't AB InBev al naam, sa as bygelyks it fergees weromheljen fan in oanbrutsen tank bier.

Yn totaal hiere 700 ûndernimmers in pân fan AB InBev.