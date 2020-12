Longdokter MCL iens mei maatregels, boargemasters noch te set oer karbid

De sikehûzen ha it dreech. It Regionaal Overleg Acute Zorg wol fan de sikehûzen witte hoefolle romte oft se noch ha. Van Geffen fynt dat dreech om oan te jaan. "Maar als er een iemand extra op een intensive care-bed komt die er niet voor bestemd was, dan kunnen er tien of vijftien operaties niet doorgaan. En dat zijn serieuze zaken: hartoperaties, kankeroperaties. Alleen met teamwork zorgen we ervoor dat alles door kan gaan."

Hooplik rêst

Rutte hat in soad sein, mar net in soad oer de iepenbiere oarder. Dat leit sûnt 1 desimber by de gemeenten. Boargemaster Veenstra is ek foarsitter fan de Vereniging Friese Gemeenten: "It feit dat dizze regels helder binne, jout hoopje ik rêst. Dat soe it hanthavenjen fan de iepenbiere oarder makliker meitsje."

Veenstra skrok wol fan de drokte dy't er moandei yn de provinsje seach doe't de maatregels útlekt wiene. "Doe't ik om seis oere it provinsjehûs út stapte, wie it hartstikke drok. Ek op De Jouwer en yn Balk. We moatte oer in oantal dagen mar sjen wat it effekt is."

Unwissichheid oer karbid

Ien fraach stiet noch iepen: hoe komt it mei it karbidsjitten yn de provinsje? "We sille kontrolearje op âldjiersdei. Mar mei dizze nije regels, moatte we ek even goed sjen nei de fergunningen dy't we jûn ha. Is dat noch aktueel? Of moatte we it oanskerpje?" Dêroer komt ynkoarten oerlis.