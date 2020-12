FIDEO: Sjogge we de âlde Sjinkie ea wer?

Knegt makket yndruk op bûnscoach Jeroen Otter, dy't benammen genietsje kin fan de 500 meter fan de Bantegeaster. "Dat was de grandioze oude Sjinkie. In 2017 deed hij dat in Ahoy met de beste sprinters van de wereld, ze even stil zetten." Wêr't de ien ûnder de yndruk is, is dat foar syn ploechgenoaten wol wat oars. Suzanne Schulting is 'echt heel trots' as se Sjinkie riden sjocht, mar net fernuvere. "Ik zie in de trainingen de afgelopen tijd dat het steeds een stukje beter gaat en de snelheid er meer in komt. In die zin ben ik niet verrast. Ik vind het heel mooi om te zien."

Freon en ploechgenoat Daan Breeuwsma is ek net ûnder de yndruk fan Sjinkie syn prestaasjes op it NK. "Ik sjoch him elke dei, dus ik wit hoe goed hy ride kin. It is net sa dat ik ekstreem ûnder de yndruk bin. Ik wit dat hy dit kin."