Dit binne de maatregels dy't jilde oant en mei 19 jannewaris

Sa moatte tal fan iepenbiere lokaasjes en net-essinsjele winkels ticht. Ek in soad kontaktberoppen meie foarearst net trochgean. En skoallen op alle nivo's moatte oerskeakelje nei online ûnderwiis.

Fierder jildt it advys om de kommende fiif wiken net mear as twa minsken deis thús te ûntfangen. Allinnich op 24, 25 en 26 desimber jildt in útsûndering, dan meie it trije minsken wêze.