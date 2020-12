Drokte yn winkelstrjitten: rigen foar de doar, mar ek tûzenen euro's ferlies

De dei fielt in bytsje ûnwurklik: "It is krekt âldjiersdei, mar it is bizar dat ik jûn om acht oere de doar tichtdoch, en dat ik him 19 jannewaris pas wer iepen doch."

Tûzenen euro's skea

It leafst soe se de doarren oant tolve oere fannejûn iepen hâlde, mar dat kin net. De regeljouwing is earder al oanpast foar non-food winkels, wat betsjut dat se al net iens mear oant njoggen oere, mar yn stee dêrfan oant acht oere iepen wêze meie.

"Ik snap it wol in bytsje, mar it is wol pynlik foar ús. Wy hiene graach ús foarried mei krystklean ferkeapje wollen." Se hat sels foar sa'n 55.000 euro oan ynkeap hingjen. Klean dy't yn jannewaris in stik dreger te ferkeapjen binne, om't it eins feestlike krystklean binne. "Dit wurdt echt wol in deastek foar in soad ûndernimmers, mar ik hoopje net foar my."

Steapels taarten

Eefkes fierderop yn de strjitte sit de banketbakkerij fan Marjan Wezeman. Ek by harren is it moandei drok: "Dit is ekstreem, dit is net normaal." It begûn allegearre om in oere as tolve te rinnen, minsken bellen fuortendaliks nei de winkels ta oft se noch delkomme koene.