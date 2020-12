ROAZ wil van ziekenhuizen weten of ze weer op kunnen schalen

Zo heeft ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen momenteel bijvoorbeeld vier ic-bedden beschikbaar voor mensen met corona. Drie daarvan zijn bezet. Woordvoerder Daan van den Broek zegt dat ze kijken naar mogelijkheden om er twee bedden bij te plaatsen.

Druk neemt toe

Volgens Alfred Boskma van het ROAZ is dit ook het beeld in de andere ziekenhuizen in het Noorden. "De druk neemt duidelijk toe. Als er meer besmetting zijn gaat de druk op de ziekenhuizen ook toenemen. Er is her en der nog wel een klinisch bed te vinden, maar veel zijn het er niet."

In het Noorden worden patiënten overgeplaatst om zo ruimte te maken. "Als de druk minder wordt, kun je goede zorg borgen", zegt Boskma. "Daarom zijn we aan het overleggen in hoeverre de capaciteit opgeschaald kan worden. En in hoeverre we de extra druk om kunnen zetten in extra bedden." Dat is ook noodzakelijk, omdat de buffer steeds kleiner wordt. Momenteel zijn dat minder dan tien, zegt Boskma.

Helft uit de rest van het land

Ongeveer de helft van de Friese ic-bedden wordt momenteel bezet door mensen uit de rest van het land. De spreiding van patiënten is noodzakelijk om de druk van ziekenhuizen in Brabant of de Randstad te halen. "Klinisch is dat minder", zegt Boskma. "Maar we zijn nog steeds in staat iedereen een plek te geven. We hebben hier onderling altijd goed overleg en doe het wat dat betreft erg goed." In totaal hebben ziekenhuizen in het Noorden in de tweede golf 550 mensen uit andere regio's opgenomen.

De uitbreiding van COVID-bedden heeft een keerzijde, zegt Boskma: "Want als we dat doen, gaan we ook de reguliere zorg weer afschalen. En dat kan voor sommigen mensen die al tijden op een operatie wachten heel zuur zijn."