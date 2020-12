Primeur yn Grou: earste ferwaarming troch oerflaktewetter

Sa'n 60 prosint fan de beboude oerflakte yn Fryslân soe mei it wetter út ús marren en sleatten ferwaarme of kuolle wurde kinne. Dit moat dan barre mei in waarmtepomp. It wetter wat dan brûkt wurdt, komt yn de simmer waarmer en yn de winter kâlder werom yn it oerflaktewetter.

Foardiel fan dizze foarm fan enerzjy is ek dat it lânskip der net troch skeind wurdt lykas mei sinnepanielen en wynmûnen. De ynstallaasje yn Grou moat mear kunde opsmite oer de ynset fan 'aquathermie', mar der binne mear inisjativen yn Fryslân.

Drompel

De ynstallaasje yn Grou kostet 160.000 euro en makket diel út fan in gruttere ferbouwing dy't it gebou duorsumer meitsje moat. De kosten binne oant no ta wol wat in drompel foar oare inisjativen yn de provinsje. Sa is der in wyk yn Ljouwert dy't ek plannen hat foar in fergelykbere ynstallaasje. En ek yn Heech wolle se sjen nei de 'aquathermie'. It giet dêr om mear as 800 huzen.

Gemeentlik, provinsjaal en lânlik wurdt wol ynsetten op it fierder útbouwen fan dizze foarm fan duorsume enerzjy.