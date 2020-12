261 nije besmettingen yn Fryslân: 80 mear as snein

De measte besmettingen binne de ôfrûne 24 oeren op 'e nij fêststeld yn de gemeente Súdwest-Fryslân (59). Opfallend is it tal besmettings op It Amelân. Dat wienen der 8.

Yn Fryslân binne it ôfrûne etmiel gjin stjergefallen as gefolch fan corona meld. Der binne boppedat ek gjin nije sikehûsopnamen meld.

Lanlik in delgong

Wêr't der yn Fryslân in flinke groei te sjen is, gong it lanlike tal besmettings omleech. Lanlik binne der 8496 nije besmettings konstatearre. Dat binne der 1417 minder as snein.