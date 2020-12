Hokker winkels en saken moatte aanst ticht en wa meie iepen bliuwe?

Hoefolle minsken meie der op besite komme?

Yn oanrin nei de krystdagen is it goed om te witten hoefolle famylje en freonen der op besite komme meie. Dêroer is it kabinet dúdlik: leaver gjin minsken op besite. Foar binnen as bûten jildt dat der offisjeel 2 minsken op besite komme meie. Foar de krystdagen jildt in útsûndering: dan meie der 3 minsken komme.

Wol of gjin 'jûnsklok'?

De ôfrûne dagen waard der ek praat oer de mooglike ynfier fan in 'jûnsklok'. Neffens 'insiders' yn Den Haag komt dy der net.