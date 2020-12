Mooglik nije boere-aksjes foar bettere prizen

Dat it no wol liket te slagjen mei de demonstraasjes, wylst de boeren ferline jier ek mei de trekkers by de distribúsjesintra stiene, leit him oan it boadskip, sa tinke de boeren: "Ik tink dat ús ferhaal sterker wie as de foarige kear, en de druk is heger. Wy hawwe yn 40 jier in legere molkepriis, en de kosten binne omheech gien."

By guon supermerken binne de skappen yntusken yndie leech, mar dochs binne de aksjefierende boeren net benaud foar negative reaksjes. "Der binne minsken dy sille altyd tsjin de boeren wêze, dus dat feroarerje dochs net. En sa binne der ek minsken dy't altyd foar de boer wêze sille." Neffens harren moatte minsken ek kreatyf wêze: "Helje it by de boer op, dy hawwe it wol!" Boppedat binne neffens de aksjefierders de skappen ek samar wer fol.