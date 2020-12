Rutte: corona is gjin gryp, nettsjinsteande wat demonstranten tinke

De gefolgen fan in lockdown binne "desastreus" foar de non-food retailsektor. Dat seit brânsjferiening INretail, dy't derop wiist dat in soad winkellju yn desimber gewoanwei de winst foar it hiele jier fertsjinje.

Boppedat ha benammen moade-, skuon- en sportwinkels neffens de feriening al in drege maitiid hân. Dêrtroch sille in soad winkels fallyt gean, seit INretail. "Er gaan enorme klappen vallen. Heel veel ondernemers worden nu over de rand geduwd."