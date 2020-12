Meldkeamer: Kom net mear nei winkelgebieten, it is te drok

It is koart dei foar de skoallen om foar de krystfakânsje noch online ûnderwiis op te setten. Yn alle gefallen by skoalkoepel Proloog, seit direkteur Albert Helder. By Proloog hearre 23 basisskoallen yn de omjouwing fan Ljouwert. "Online ûnderwiis dizze wike is gjin opsje. We brûke de kommende dagen om te sjen hoe't we it nei 4 jannewaris dogge."

"De impact en de snelheid fan it nijs is stevich", seit Helder. "Woansdei de skoallen ticht is hiel koart dei, om allegear plannen te betinken." Mar de skoalle moat ek rêstich bliuwe seit er. "We ha de ôfrûne moannen al ferskate stappen set. We geane no werom nei maart."