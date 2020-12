Drokte yn Fryske winkels | 261 nije besmettings yn Fryslân

Yn oanrin nei de hurdere lockdown is it drok by ferskate winkels en oare saken. Sa hawwe kappers it smoardrok mei minsken dy't noch rap knipt wurde wolle. En ek by hobbywinkels rint it stoarm. Dit soarte fan 'net-essinsjele' winkels moatte fan moarn ôf de doarren slute.

Ek by hobbywinkel De Duif yn Ljouwert hâlde se rekken mei drokte. "Vanochtend was het nog rustig", fertelt eigeneresse Jacqueline. "Maar voor vanmiddag hebben we extra personeel ingezet. Zo proberen we het te controleren. We hadden deze verscherpte maatregelen niet zo snel al verwacht. We hadden gedacht dat we tegelijkertijd met Duitsland zouden optrekken. Maar we kunnen deze klap wel aan, mede omdat we ook een webwinkel hebben. Wat we vanuit de overheid kunnen verwachten, geen idee. Maar zolang het op internet doorgaat, komen we nog niet in de problemen. Balen is het wel, want zeker tijdens de kerstperiode is het hier altijd druk. Dat missen we zeker."