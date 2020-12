Coronanijs fan 14 desimber: Nederlân giet foar fiif wiken op slot

De Museumferiening is "teloarsteld" oer it beslúit fan it kabinet om de musea foar de tredde kear dit jier te sluten. "Musea hebben nu des te meer behoefte aan perspectief op heropening en versoepeling van de coronamaatregelen", sa seit direkteur Mirjam Moll.

It regear hat besletten dat de musea oant en mei 19 jannewaris ticht bliuwe moatte. "Juist in deze periode van het jaar is dat een ingrijpend besluit van het kabinet", seit Moll. "Musea keken reikhalzend uit naar de kerstvakantie omdat hun verwachting was dat de beperkte bezoekcapaciteit dan, net als in de herfstvakantie, nagenoeg volledig benut zou worden. Juist voor families, gezinnen en millennials hebben veel musea speciaal aanbod ontwikkeld."