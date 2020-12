Dochs strangere maatregels foar de krystdagen? Folgje de taspraak fan Rutte by de Omrop

It tal nije besmettingen rint sawol yn Fryslân as lanlik wer op. Der komme yn Fryslân yn trochsneed alle dagen goed 150 nije besmettingen by, sjoen nei it gemiddelde oer de ôfrûne wike. Ek lanlik nimt it tal besmettingen al seis dagen op rige ta.

Minder as in wike nei de lêste parsekonferinsje komt Rutte dêrom opnij mei in boadskip. Ferline wike warskôge er al dat der foar de krystdagen yn alle gefallen gjin ferromming komme soe. As it tal besmettingen net ôfnimme soe, koe it kwartsje sels de oare kant op falle. "Dan sluit ik niet uit dat we nog voor de kerst bij u terugkomen met strengere maatregelen." Dat liket no it gefal.

Neffens it lêste nijs út Den Haag tinkt it kabinet deroer nei om musea en bistetunen opnij te sluten. Ek wurdt der neitocht oer de detailhannel en in jûnsklok mei de jierwiksel.

Taspraak by Omrop Fryslân

Omrop Fryslân stjoert de taspraak fan de minister-presidint moandeitejûn live út op telefyzje yn in ekstra útstjoering fan Fryslân Hjoed. Ek is de taspraak te folgjen op de radio, Omropfryslan.nl, yn de Omrop-app en op Facebook.