Wat moat der takom jier yn de beam hingje mei kryst?

Wêr't de measte minsken allinnich yn desimber it krystguod fan souder helje, sit Adelien Zwaan fan gruthannel Peha yn Snits it hiele jier yn krystsfearen. "Bij ons is het 365 dagen per jaar kerst", laket se. As gruthannel leveret Peha krystguod oan allerhanne megastores, túnsintra en webshops. Fier yn it foar beslút Peha al wat takom jier de trends wurde. "Hier in de showroom zie je nu al de kerstversiering voor volgend jaar."

Duorsume trends

Foar wa't takom jier al hielendal up to date wêze wol mei de krystbeam en fersiering yn hûs, hat Adelien in pear tips. "Verlichte ballen zijn volgend jaar helemaal hip", wiist se. "Maar ook ballen waar nepsneeuw in zit zijn populair. Bovendien zie je pareltjes in het lichtsnoer, zodat ook het snoer een versiering wordt. En een duurzame trend zijn de LED-lampjes van glas."

Njonken de tradisjonele kleuren lykas goud, sulver, read en grien, binne ek hippe tema's lykas rôze takom jier hielendal 'yn'. Boppedat is der in nije trend: de natoer-style. "Dat zijn producten met een natuurlijke look", leit Adelien út. "We merken dat mensen steeds meer op zoek zijn naar natuurlijke elementen in huis. Dus ook tijdens de kerstdagen."