Seehûnepups lizze litte en ôfstân hâlde: it is efkes wennen foar it grutte publyk

Op it Waad is it no de tiid wêrop't grize seehûnen pups krije. Dat is dit jier suver wat betider as oars. It is ek foar it earst dat soks bart ûnder de regels fan it nije Seehûne-akkoart. Yn dit akkoart steane ûnder oare lanlike ôfspraken oer wannear't seehûnen meinaam wurde meie en wannear net.

By stoarmwaar wolle de pups noch wol ris fan de platen yn it Waad ôfkomme en op de Waadeilannen belânje. Troch it rêstige winterwaar komme der no relatyf minder seehûnen yn de problemen. Yn de seehûne-opfang yn it Grinzer Pieterburen wurde op dit stuit twa pups opfongen; ien fan Flylân en ien fan Skylge. As seehûnen opfang nêdich hawwe, is dat it plak dêr't sy hinne gean.

Yn it akkoart is ôfsprutsen dat seehûnen dy't help nêdich lykje te hawwen, langer observearre wurde foardat yngrepen wurdt. "Zo werkten we eigenlijk al. Dus wat dat betreft liepen we in de uitvoering eigenlijk al op de zaken vooruit zou je kunnen zeggen", seit Sander van Dijk fan de seehûne-opfang yn Pieterburen.

"Verf op de rug"

"De regels zijn in het algemeen dat je een zeehondenpup laat liggen als hij niet zichtbaar verwond of ernstig ziek is. En dat er 24 uren monitoring gaat plaatsvinden", leit bistedokter Ies Akkerdaas fan de Zeehondenopvang Terschelling út. "We kijken of er nog een moeder in de buurt is, of de pup al gespeend is en zelfstandig is. Kan hij zich weer herpakken en na een rustperiode weer terug naar zee gaan?"