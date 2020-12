Ferpleechhûs Talma Hûs wike lang op slot fanwegen corona

Yn it Talma Hûs wenje minsken dy't demintens hawwe. Neist de acht positive testen binne der ferskate bewenners en meiwurkers mei klachten. Elkenien dy't klachten hat, wurdt testen.

It fersoargingshûs skriuwt dat it harren spyt dat se dizze beslissing nimme moatte. "Juist in deze feestmaand moeten we dit besluit nemen. Samen willen we de bewoners en hun naasten beschermen en zo verspreiding van het virus tegengaan. Vanzelfsprekend hebben wij in deze situatie extra aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners en medewerkers.