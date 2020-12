Sherel Floranus nei lykspul tsjin Vitesse: "Blij met goal, niet met resultaat"

Rjochtsback Floranus stapte mei in dûbeld gefoel fan it fjild ôf. "De eerste helft van ons was superslecht, maar in de tweede helft hebben we strijd geleverd. Aan de bal waren we in de tweede helft ook beter. Ik ben ook wel blij met mijn doelpunt, maar niet met het resultaat."

'Gepraat in de kleedkamer'

De ferdigener hat gjin ferklearring foar de minne earste helte fan syn ploech. "In de eerste helft waren we te afwachtend, maar ik weet niet hoe dat komt. Vitesse deed het ook gewoon goed aan de bal. In de kleedkamer hebben we erover gepraat, en toen hebben we laten zien wat we kunnen. Het lijkt alsof we altijd achter moeten komen voor we strijd gaan leveren. Dat hoort natuurlijk niet zo."

Floranus is net de spiler dy't it wurd nimt yn de klaaikeamer. "Ik luister altijd. Rodney, Henk, Joey, Erwin en Lucas nemen meer het voortouw in de rust."